أخبار مصر | "المسعود" يشارك في افتتاح "ميدان أفريقيا" بشرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسعود" يشارك في افتتاح "ميدان أفريقيا" بشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في افتتاح "ميدان أفريقيا" بمدينة شرم الشيخ اليوم، وذلك تزامنا مع انطلاق فعاليات منتدى أفريقيا 2018.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ البحر الأحمر.

وقال المسعود، إن الدولة المصرية تفي دائما بالتزاماتها تجاه الدول الأفريقية، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها.

ولفت إلى أهمية استضافة مدينة شرم الشيخ للمؤتمرات الدولية ما جعلها مدينة المؤتمرات العالمية، خاصة أنها تساهم في انتعاش السياحة، وتصدير صورة إيجابية عن مصر، ما يرسل رسائل للخارج ولكل الدول التي تسعى للنيل من مصر.

وأشار النائب إلى فاعلية مؤتمر أفريقيا 2018، الذي تستضيفه شرم الشيخ، في توفير فرص استثمار ضخمة للدول الأفريقية المشاركة.

وشدد على النتائج الإيجابية لزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية والتي ساهمت بشكل هائل في تغيير الصورة الذهنية عن شرم الشيخ.

