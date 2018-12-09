أخبار مصر | حواس من صربيا: لا أهرامات في البوسنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حواس من صربيا: لا أهرامات في البوسنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الدكتور زاهي حواس محاضرتين عن أهم الاكتشافات الأثرية في مصر، بالمسرح القومي بصربيا، وذلك في إطار مجهوداته المستمرة لنشر الوعي بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وفي سؤال عن أهرامات البوسنة قال: "إنها جبل طبيعي وليست أهرامات".

وخلال المحاضرة تحدث حواس عن هرم الملك خوفو، مؤكدا أنه كان المشروع القومي للمصريين القدماء ولم يتم بناؤه بالسخرة، موضحًا أن العبيد لم يشيدوا عملا معماريا، مثل هرم خوفو، بهذا المستوى العال من الدقة الهندسية.

وقال حواس: "لدينا الكثير من الأدلة على أن من بنى الهرم هم المصريين مثل بردية وادي الجرف التي تعطينا تفاصيل دقيقة عن كيفيه بناء الهرم، ومقابر العمال الموجودة بجوار الهرم".

وعلى هامش جولة حواس في صربيا أقام السفير عمرو الجويلي سفير مصر لديها، حفلا كبيرا، عقب المحاضرتين، احتفاء بزيارة الدكتور زاهي حواس لصربيا، حضره رئيس الأوبرا ونائبة رئيس البرلمان وعلماء الآثار ومديرة المسرح القومي والعديد من الشخصيات العامة الصربية.