أخبار مصر | قطع الأسبوع بالمتحف المصري.. مجموعات من العملات النادرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطع الأسبوع بالمتحف المصري.. مجموعات من العملات النادرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن المتحف يعرض هذا الأسبوع ولأول مرة ثلاث مجموعات لقطع أثرية كانت مخزنة بقسم العملات بالمتحف، عبارة عن كتل فضية مختلفة الأوزان والأشكال، وعملات أثينية منها عملة أثينا المقطوعة.

وأوضحت عبد الرازق أن الكتل الفضية التي تم اختيارها هي كتل مختلفة الأوزان والأشكال استخدمت في المقايضة قديمًا، وتم قصها لتهيئتها لوزن معين بغرض إتمام عملية المقايضة فقد كانت هذه الطريقة هي الشكل البدائي للتجارة بين الشعوب باستخدام المعادن كمقياس لتحديد قيمة السلعة.

وأضافت عبد الرازق أنه كان لابد من استخدام عامل وسيط للتبادل يعبر عن قيمة السلع وهي المعادن خاصة النفيسة كالذهب والفضة، وقد استخدمت قطع صغيرة من هذه المعادن وختمت بعلامة مميزة لضمان وزنها وكانت هذه الخطوة بمثابة أول ظهور لفكرة العملة بمعناها البدائي.

وأشارت عبد الرازق أنه ضمن المجموعات عرض عملات أثينية والتي تعتبر الخطوة الأخيرة في تطور العملات، والتي تحمل على الوجه رأس أثينا وعلى الظهر البومة، وبعضها يوجد به ثقوب غائرة ربما لاختبار نوع المعدن أو أنها ختم، بالإضافة إلى عملة أثيـنا المقطوعة وهي عملة تم قطعها بغرض المقايضة أي قطعت للوصول لوزن معين لإكمال عملية المقايضة.

يذكر أن ذلك التقليد تتبعه وزارة الآثار منذ عام لتسليط الضوء أسبوعيًا على ثلاث قطع أثرية من مقتنياته سواء كانت بالمخازن أو معروضة في منطقة غير مرئية أو قطعة تم استرداداها من الخارج، حيث يتم وضعها في مكان بارز من مسار الزيارة، ويقوم الأمناء بالشرح والتوضيح حولها.

