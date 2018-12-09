أخبار مصر | خبير سياحي: الأزمة الروسية الأوكرانية لن تؤثر على حركتهما السياحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير سياحي: الأزمة الروسية الأوكرانية لن تؤثر على حركتهما السياحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الخبير السياحي عاطف بكر عجلان، عضو غرفة شركات السياحة والمتخصص في جلب السياحة الروسية الى مصر، إنه لا يوجد تأثير للأزمة والتوترات الروسية الأوكرانية التي حدثت مؤخرا على السياحة الخارجة من روسيا وأوكرانيا الى دول العالم حتى وقتنا هذا.

وأوضح عاطف بكر عجلان، أنه لم تخرج اي تصريحات او اعلان منظمي الرحلات وشركات السياحة بالبلدين عن وقف اي راحلات او افواج سياحية كانت محددة من قبل لزيارة اي دولة.

وأكد "عجلان"، في تصريحات صحفية له اليوم أن السوق الأوكراني واعد جدا بالنسبة لمصر وهذا ما أكدته تصريحات السفير الأوكراني بالقاهرة منذ أيام حول أنه خلال الثمانية أشهر الأولى من 2018 وصل عدد السائحين الأوكرانيين الذين زاروا مصر إلى 730 ألفاً ومتوقع أن يصل العدد مع نهاية العام الحالي 2018 إلى مليون سائح.

وأضاف الخبير السياحي عاطف بكر عجلان أن السياحة الروسية أيضا لم تتوقف حول العالم والروس متواجدون بكثافة للسياحة في عدد من دول العالم هربا من برودة الجو والثلوج هناك.

وقال عاطف بكر عجلان إنه من المتوقع أن تعود السياحة الروسية الى المقاصد السياحية المصرية بقوة بداية الربع الاول من 2019 في ظل توافق الرؤى بين البلدين والعلاقات القوية والمتميزة جعلت الطريق حاليا أصبح ممهدا لعودة السياحة الروسية بقوة الى مقاصدها في مصر.

وأشار "عجلان" إلى أنه مع قرار عودة الطيران المنتظم بين البلدين بدأنا نشعر بارتياح وسعادة كبيرة في الاوساط الروسية وانهم لديهم رغبة قوية في زيارة مصر ونحن الآن في انتظار عودة الطيران الشارتر الى المدن السياحية والشاطئية مثل الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ.

وأكد أن السياحة الروسية مهمة لمصر أيضا حيث أنه بلغ عدد السياح الروس في مصر نحو 2.8 مليون سائح في أول عشرة أشهر من 2015 مقابل 3.1 مليون سائح في عام 2014 بأكمله.