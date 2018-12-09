مصر | تأجيل محاكمة 3 متهمين برشوة هيئة البترول لـ 12 يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 3 متهمين برشوة هيئة البترول لـ 12 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة 3 متهمين منهم 2 يعملان بشركة تابعة لهيئة البترول بتهمة الاستيلاء بالتلاعب على 13 مليون و300 ألف جنيه دون سند قانونى، لجلسة 12 يناير للمرافعة. وشهدت الجلسة سماع شهود الإثبات، ومناقشتهم من هيئة دفاع المتهمين. عقدت الجلسةبرئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وأحمد سويلم، وبحضور ضياء عابد ممثل النيابة العامة، وبأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال. وتشمل تفاصيل القضية تورط "محمد.ع" و"تامر.أ"، الموظفين بالشركة التابعة لهيئة البترول فى إسناد أعمال مقاولات لشركة"وائل.م"، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوى، بين الثلاثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونا.

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