مصر | "مكافحة المخدرات": ضبط 799 كيلو حشيش و183 كيلو فودو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكافحة المخدرات": ضبط 799 كيلو حشيش و183 كيلو فودو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن ( القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية ) وقطاع الأمن العام عن ضبط ( 33،799 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 741 جرام لمخدر الهيروين، 1،183 كيلو جرام لمخدر الفودو، عدد 428 قرص مخدر، 2 قطعة سلاح أبيض، قطعة سلاح ناري ).

وجاء ذلك على النحو التالي:

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية من ضبط ( مدير شركة مقاولات، وآخر ) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر وبحيازتهما (عدد 123 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 12،300 كيلو جرام، مبلغ مالي، عدد 3 هواتف محمولة ).

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية من ضبط ( عاطلين ) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة زفتى وبحيازتهما (عدد 44 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،400 كيلو جرام، مبلغ مالي، عدد 2 هاتف محمول ).

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة من ضبط ( عاطلين – سبق اتهامهما في قضيتي " سلاح بدون ترخيص، مخدرات " ) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الظاهر مستقلان سيارة وبحيازتهما (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3كيلو جرام، مبلغ مالي، عدد 2 هاتف محمول ).

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة من ضبط ( عاطل ) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس مستقلًا مركبة توك توك بدون لوحات وبحيازته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جراما، مبلغ مالي، هاتف محمول، سلاح أبيض ).

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة من ضبط ( عاطل – سبق إتهامه فى عدد 4 قضايا مخدرات ) لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية مستقلًا سيارة وبحيازته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، سلاح أبيض، ميزان حساس ).

مديرية أمن القاهرة:عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت مباحث قسم شرطة الحدائق من ضبط ( عاطلين - سبق إتهام أحدهما فى عدد 5 قضايا آخرهم قضية " بلطجة "، وسبق إتهام الآخر فى عدد 3 قضايا أخرهم قضية " مخدرات " ) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك حال إستقلالهما مركبة توك توك.. بحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،500 كيلو جرام، فرد خرطوش عيار 12مم وطلقة خرطوش من ذات العيار).

وعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط( عاطل- سبق اتهامه في عدد 8 قضايا أخرهم قضية سلاح بدون ترخيص، ومطلوب التنفيذعليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن سنة فى قضية رقم " سرقة " ) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك حال تواجده بدائرة قسم النزهة وبحوزته ( كمية من مخدر الفودو وزنت 1،183 كيلوجرام، مبلغ مالي).

وكما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط( عاطل- سبق إتهامه فى قضية مخدرات، ومطلوب التنفيذعليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن 10 سنوات فى قضية مخدرات) لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة الشرابية.. وبحوزته( كمية من مخدر الهيروين وزنت 91 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وفور تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت إدارةم كافحةالمخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( عاطل- سبق اتهامه في قضية مخدرات) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة.. وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،099 كيلوجرام، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت مباحث قسم شرطة الوايلي بالإشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلي من ضبط ( مالك صيدلية كائنة بدائرة القسم ) لحيازته كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير المخدرة وقيامه ببيعها لمتعاطى المواد المخدرة بدون تذكرة طبية لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وبحوزته بالصيدلية ( عدد428 قرص مخدر مختلف الأنواع، مبلغ مالي).

وبعد تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت مباحث قسم شرطة العجوزة من ضبط ( عاطل - سبق إتهامه فى قضيتى مخدرات ) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وذلك حال تواجده بمسكه الكائن بدائرة القسم وبحوزته ( عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،500 كيلو جرام، هاتف محمول، مبلغ 550 جنيه ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق.. وجاري إستمرار الحملات الأمنية.

