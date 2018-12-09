مصر | استعجال الصفة التشريحية لجثة فرد أمن قتل على يد 5 لصوص

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استعجلت نيابة روض الفرج، تحت إشراف المستشار حاتم فضل، المحامي لعام لنيابات شمال القاهرة، تقرير الصفة التشريحية لجثة فرد أمن قتل على يد 5 أشخاص أثناء سرقتهم "سقالات" من أسفل كوبري محور روض الفرج.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الساحل، من شرطة النجدة، بإطلاق أعيرة نارية، بموقع إحدى شركات المقاولات، أسفل كوبرى محور روض الفرج "تحت الإنشاء"، بشارع كورنيش النيل، وبالفحص تبين قيام مجهولين يستقلون سيارة "ميكروباص" بسرقة بعض قطع "السقالات" الحديدية، من داخل الموقع، وباعتراض أفراد الأمن طريقهم وإلقاء بعض الحجارة على السيارة، قام أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري فأصيب فرد أمن، وتمكن المتهمين من الفرار.

وخلال التحقيقات أقر شاهد العيان "محمد. إ" مشرف أمن بالشركة، بأنه حال تواجده والمجني عليه "إبراهيم. ع" 48 سنة، بمحل عملهما بموقع الشركة، وبالمرور على الموقع تبين وجود "ميكروباص" ويستقلها المتهمين، وعقب سرقتهم قطع "السقالات" الحديدية من داخل الموقع وباعتراضهم عن طريق إلقاء بعض الحجارة على السيارة، قام احدهم بإطلاق أعيرة نارية فأصيب المجني عليه، وتبين من مناظرة النيابة الأولية إصابة المجني عليه بطلق ناري فرد خرطوش، بالصدر والرقبة من الجهة اليمنى.

وبتشكيل فريق بحث تم ضبط المتهمين وهم: "إبراهيم.أ.م" 28 سنة، "عبدالرحمن" 21 سنة، "أيمن.م.ح" 25 سنة، "محمد.أ.ا" 37 سنة، "محمد.ع.م" 28 سنة، "عبد اللطيف.إ.ع" 31 سنة، "هارب"، وبحوزة الأول سيارة "ميكروباص، دون لوحات معدنية" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وأقر المتهم الأول باتفاقه مع باقي المتهمين على سرقة بعض القطع الحديدية من داخل الموقع، وعقب استيلائهم على 14 قطعة حديدية "سقالات" فوجئوا بقيام المجني عليهما برشقهم بالحجارة في محاولة لضبطهم، فأطلق الرابع عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته تجاهما محدثا إصابة المجني عليه، والتي أودت بحياته.