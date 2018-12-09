مصر | النيابة تأمر بسرعة بضبط وإحضار المتهم بذبح مسنة في التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بسرعة بضبط وإحضار المتهم بذبح مسنة في التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بسرعة ضبط وإحضار المتهم بذبح سيدة "مسنة"، داخل الفيلا الخاصة بها بالتجمع، بعد تفريغ كاميرات المراقبة.

وأوضحت النيابة، أن واقعة القتل جاءت بغرض السرقة، وأن المتهم تسلق الفيلا، من أجل السرقة، وما أن قاومته المجني عليها حتى قام بذبحها بسلاحه الأبيض وسرق مبلغ مالي لا يتعدى 2000 جنيه، ولاذ بالفرار.

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة "مسنة"، عثر عليها مذبوحة داخل الفيلا الخاص بها بالتجمع الخامس، وتفريغ كاميرات المراقبة.

وانتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة لموقع مقتل مسنة عثر عليها مذبوحة داخل فيلا بكمبوند الياسمين بالتجمع الخامس.

وترجع الواقعة لتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغًا من الأهالي، يفيد العثورعلى جثة سيدة مسنة داخل فيلا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على الجثة مقتولة طعنا بسكين في الرقبة، وبمعاينة المكان تبين وجود آثار عنف، ورجحت التحريات أن السرقة سبب الحادث، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.