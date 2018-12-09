مصر | تخفيف حبس متهم من عامين لـ6 أشهر بتهمه ازدراء الأديان

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قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد سمعان، بتخفيف حكم الحبس على متهم بازدراء الأديان من عامين لـ6 أشهر.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد داود، أحمد عزيز وأحمد عبد العليم.

وكانت قد قضت محكمة جنح قصر النيل، بالحبس سنتين لمتهم، بازدراء الدين الإسلامي، من خلال كتابة عبارات مسيئة بمكان عمله.

وأسندت نيابة قصر النيل للمتهم تهم ازدراء الأديان السماوية، وكتابة عبارات مسيئة عن الرسول وإثارة الفتنة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم يدعى "مينا. ق" عامل نظافة بالماريوت، وقام بكتابة عبارات مسيئة عن الرسول على جدران مختلفة، وفور رؤية مسئولي الماريوت لها، قاموا بتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت قيام المتهم بارتكاب الواقعة.

وتم إبلاغ الشرطه وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها، وبمواجهته أمام النيابة اعترف بالواقعة وأمرت النيابة بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات وتم إحالته.