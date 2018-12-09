مصر | ضبط شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل أحد المساكن في المعادي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل أحد المساكن في المعادي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من ضبط شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل أحد المساكن في المعادي.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعادي من ضبط كلً من المدعو"عبدالستار. خ. ك" سن 31 سائق، ومقيم بدائرة القسم، والمدعو "محمد. ع. ج" سن 30 صاحب مكتب مقاولات، ومقيم بدائرة القسم، وذلك حال قيامهما بأعمال الحفر داخل العقار ملك الأول الكائن بحارة الزعفراني دائرة القسم، وعثر بداخله على حفره قطرها ( 1،5 متر بعمق 10 متر ) والعدد والأدوات المستخدمة في عملية الحفر.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

