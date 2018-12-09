مصر | براءة 3 متهمين في قضية حريق سيارة شرطة بحدائق حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة 3 متهمين في قضية حريق سيارة شرطة بحدائق حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بمعهد أمناء الشرطة، ببراءة 3 متهمين، في اتهامهم بإحراق سيارة شرطة في منطقة حدائق حلوان خلال شهر مارس من العام 2015.

والمتهمون هم يسري عادل، وأحمد سيد أحمد، وسيد عبدالمجيد.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.