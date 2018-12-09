مصر | حملات مكبرة لـ"الأموال العامة" على المطابع المخالفة بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مكبرة لـ"الأموال العامة" على المطابع المخالفة بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من ضبط صاحب مطبعة وآخر عامل بمطبعة في المرج بتهمة تقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بدون تصريح.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة أثناء القيام بحملة أمنية - لفحص المطابع ومكاتب الزنكوغراف - الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج، من ضبط كل من: المدعو "أحمد. م. ع" سن 41 صاحب مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج - ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة ملكه بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصحة وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على (عدد 700 إستيكر مدون عليهم أسماء مكملات غذائية وأعشاب طبية).

وكما تم ضبط المدعو"أحمد. ع. م" سن 39 عامل بمطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج ومقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة عمله بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصحة، وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على ( كمية من علب الكرتون الخاصة ببعض الأدوية ومستحضرات التجميل ).

وبمواجهتهما اعترفا بتقليد المطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائهما، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

