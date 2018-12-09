شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: إدارة وتشغيل المتحف الكبير ستسند للقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الأحد، إن إدارة وتشغيل الخدمات الخاصة بالمتحف الكبير ستكون من قبل شركات قطاع خاص باستثناء مخازن الآثار ومعامل الترميم.

وأشار «العناني» إلى قرار الحكومة بإسناد تشغيل المتحف الكبير ومتحف الحضارة ومنطقة الأهرامات للقطاع الخاص وتقديم الخدمات للزائرين.

وأضاف «العناني» خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، الأحد: «أنه سيتم إرسال كراسة الشروط للتحالفات الخمسة، التي تم اختيارها بعد فض المظاريف بشأن إدارة المتحف الكبير، وهم (مصري/إيطالي، مصري/أمريكي، مصري/فرنسي، مصري/إنجليزي وشركة إماراتية)، مؤكدًا أن هذه الشركات لن يكون لها علاقة بمخازن الآثار ومعامل الترميم، لأنها ملكا لنا وفقا للقانون».

وأوضح أن تذكرة دخول المتحف الكبير ستصل لنحو 200 جنيه للسائح الأجنبي اعتبارًا من شهر نوفمبر 2019، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مبلغ مالي لإعادة تأهيل متحف الحضارة المغلق منذ 2011، وسيتم افتتاح 3 قاعات به خلال النصف الأول من عام 2019، كما أن معبد أبيدوس في سوهاج، والذي كان غارقا في المياه الجوفية، سيكون جاهزًا للافتتاح خلال الشهر الجاري بعد إعادة تأهيله.

وأعلن العناني أن هرم زوسر سيتم افتتاحه بعد نهاية أعمال إعادة تأهيله وترميمه، والتي كانت متوقفة منذ قبل عام 2010 في حفل كبير باعتباره الأول بناء في العالم، والأول في العالم أيضًا كبناء حجري.