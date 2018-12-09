شكرا لقرائتكم خبر عن «محلية البرلمان» تطالب الحكومة بسرعة تعويض المضارين من حريق نخيل الراشدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة صرف تعويضات للمزارعين المتضررين من حريق الراشدة بمحافظة الوادي الجديد، والذي شب في مائتي فدان ودمر ما يقرب من عشرين ألف نخلة.

وأكدت اللجنة -بحسب بيان- على ضرورة حصر عدد النخيل المحترق لتعويض المواطنين المتضررين تعويضًا عادلًا، وكذلك تعويض المواطنين عن الأراضي المنزوعة لإنشاء طرق، وأن يتم إنشاء وحدة مطافئ بقرية الراشدة.

وقال النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب بمحافظة الوادي الجديد، إن الحريق شمل كل النخيل في قرية الراشدة، وهي مصدر دخل وحيد لأهالي القرية.

وأضاف: «في الموسم الجديد الناس دي هتكون بدون مصدر دخل، وكان لابد من تعويضات وإيجاد مصدر دخل بديل للناس وتعويضهم بشكل مناسب».

وتابع: «غير معقول أن الحريق مر عليه شهران وحتى الآن لم تصرف تعويضات للناس، وأشكر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط على قرار تخصيص أراضٍ للفلاحين ولكن هذه الأراضي في الصحراء، وأطالب لجنة الإدارة المحلية ووزارات التضامن والتنمية المحلية والزراعة بالتدخل واستعجال قرار النيابة حتى يتم صرف التعويضات».

وقال النائب برديس سيف الدين عمران، أحد مقدمي طلبات الإحاطة في هذا الموضوع، إن من المفروض أن تقوم المحافظة بتعويض الأهالي بعدما أزالت نخلا لإنشاء طرق.

وأضاف: «الحريق نشب في 20 ألف نخلة، ولابد من تعويض أصحابها».

وقال النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة، لابد أن يكون التعويض مجزياً، الناس تحتاج لـ7 سنوات حتى ينمو نخل غيره، واللجنة توصي بحصر كل النخيل المحترق، وهل كان منتجا وبه بلح أم لا أثناء الحريق، ومن المحتمل أن تأتي لجنة برلمانية من النواب برفقة الحكومة للحصر الفعلي على الطبيعة ليكون هناك تعويض عادل للمتضررين».

من جانبه، قال محمد درويش، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي: «جاهزين لصرف أي تعويضات وفقًا للقوانين واللوائح، لكن ننتظر قرار النيابة العامة بشأن تداعيات الحريق والمضارين، حيث تبين للنيابة العامة عدد من أضيروا وحجم الضرر، وبالتالي ليس عندي آلية الصرف إلا بعد صدور القرار النهائي من الجهات المعنية، وهناك مبلغ مليوني جنيه للتعويضات ولكن ننتظر قرار النيابة».

وقال ممثل وزارة الزراعة: «لم يحدث ضرر لأي منزل نتيجة الحريق، وقمنا بزيارة خلال نوفمبر وأغلب النخيل الذي تم حرقه بدأ يخضرّ مرة أخرى، وسيتم تعويض المواطنين عن المساحات المنزوعة داخل المزارع، وتم دعم المحافظة من وزارة الاستثمار بمبلغ 730 مليون جنيه لمواجهة الحرائق وإزالة مخلفات النخيل المحترق، والآبار التي احترقت عددها 4 من أصل 14 بئرًا».