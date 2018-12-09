شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكلف فريد فؤاد مديرًا لمعمل المستحضرات البيطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلف الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور فريد فؤاد زكي وكيل المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية بالعمل مديراً للمعمل، وذلك وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1693 لسنة 2018. وأصدر ابوستيت القرار الوزاري رقم 1694 لسنة 2018، بتكليف الدكتور سمير عبدالمعز عبدالونيس ناصف، رئيس بحوث بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية بالعمل وكيلاً لذات المعمل.

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