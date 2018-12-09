شكرا لقرائتكم خبر عن «تشريعية البرلمان» توافق على 4 اتفاقيات دولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأحد، على 4 اتفاقيات دولية، مشيرة إلى أن الاتفاقيات تتطابق مع الدستور والقانون، وتضمنت الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي، والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/ 9/ 2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم 538 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/ 9/ 2018.

كما تضمنت الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية «ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي»، بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس في القاهرة، والموقع بتاريخ 9/9/ 2018، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 540 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم – مرحلة أولى، والموقع في القاهرة بتاريخ 25/ 7/ 2018.