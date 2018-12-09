شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: إنشاء مستودع أنابيب للقرى المحرومة من الغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، البدء في إنشاء مستودع رئيسي لأنابيب البوتاجاز في القليوبية لسد احتياجات المواطنين بقرى المحافظة التي لم يدخل إليها الغاز.

وطلب المحافظ من الجهاز التنفيذي للمحافظة سرعة إيجاد قطعة أرض تصلح لإقامة المستودع والبدء في إنشائه في أقرب وقت ممكن لخدمة المواطنين كما طالب المحافظ الشركة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمحافظة ومديرية التموين لتشديد الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز وتسليمها للمواطنين بالمستودع بالسعر المقرر من رئاسة مجلس الوزراء، كذلك متابعة تسليمها للأهالي من خلال الموزعين وعدم المغالاة في توصيلها للمنازل.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للمهندس أحمد عبدالمطلب، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة بوتاجاسكو، لبحث إنشاء مستودع رئيسي لأنابيب البوتاجاز بالمحافظة لسد احتياجات المواطنين بقرى المحافظة التي لم يدخل إليها الغاز الطبيعي.