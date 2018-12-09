شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرة بالطوب بين شقيقين تحطم باب محطة سكة حديد ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مشاجرة بين شقيقين يعملان بائعين متجوليين على رصيف محطة سكة حديد ببا بمحافظة بني سويف تراشقا خلالها بالطوب والحجارة مما ادى إلى تحطيم 4 ألواح زجاج بباب محطة السكة الحديد، وعلى الفور إنتقلت قوات الشرطة وقامت بإلقاء القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، بوقوع مشاجرة على رصيف محطة سكة حديد ببا، وعلى الفور إنتقلت قوات البحث الجنائي، وتبين حدوثها بين طرف أول عبدالعظيم .ش.ع، 36 سنة، بائع متجول، وطرف ثاني شقيقه محمد .ش.ع، 30سنة بائع متجول، وأن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب الخلاف على أولوية البيع بالقطار وتطورت لمشاجرة تراشق خلالها الطرفان بالطوب والحجارة، نتج عنها حدوث تلفيات عبارة عن تحطيم 4ألواح زجاج بباب المحطة الخاص بالسكة الحديد وتم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما إعترافا بإرتكاب الواقعة، وبسؤال ناظر المحطة إتهم الطرفان بإحداث التلفيات بالمحطة نتيجة المشاجرة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة .