شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري يعلن عن وظائف بالمدينة الصناعية بالروبيكى (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد، عن شغل وظائف بالمدينة الصناعية بالروبيكى.

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