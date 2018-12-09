شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط هارب من السجن المؤبد بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط هارب من تنفيذ 3 أحكام قضائية بالسجن المؤبد في قضايا قتل وسلاح بمحل إختبائه. البداية، بتأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قيام «كرم.هـ .س» 40 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح (بأسيوط)، والصادر ضده (3) أحكام قضائية (حكم بالسجن المؤبد في قضية «قتل»، حكمين بالسجن المؤبد في قضيتى «سلاح»)، بالإختباء بإحدى العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة. بإستهدافه بمحل إختبائه أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده. تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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