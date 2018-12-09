شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تتهم طبيبًا بالتحرش بها أثناء الكشف عليها في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اتهمت سيدة طبيب عظام بالتحرش بها وملامسة أماكن حساسة بجسدها، أثناء توقيع الكشف الطبي عليها داخل عيادته الكائنة بمدينة المنيا. وحررت «ن-ص» 29 عاما مقيمة بمدينة المنيا، محضرًا برقم 24398 جنح بقسم شرطة المنيا، ضد الدكتور «أ» طبيب، اتهمته بالتحرش بها، بقولها: «قصتي تبدأ بشعوري بألم في ذراعي، وتوجهت لأحد الأطباء المشهورين بالمنيا، وأثناء قيامه بالكشف تحرش بي جنسيًا بملامسة أجزاء حساسة بجسمي أكثر من مرة، فحاولت إظهار غضبي إلا أنه كرر ذلك، الأمر الذي دفعني للاستغاثة داخل غرفة الكشف الطبي، واتصلنا بالنجدة وقمت بتحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة».

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