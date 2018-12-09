شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن الانتهاء من 62 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من 62 ألف و191عملية جراحية من الحالات المسجلة على الموقع الإلكترونى أو الخط الساخن 15300 أو المستشفيات التى تقوم بتسجيل بيانات المريض لقوائم الانتظار، منذ بداية المبادرة، حتى الآن، يأتى هذا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة فى 9 تخصصات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن عمليات "القلب المفتوح وقسطرة القلب" احتلت اعلى نسب فى اجراء التدخلات الجراحية تعدت الـ70% من اجمالى العمليات التى أجريت بإجمالى 43 ألف و692 عملية منها 34 ألف و549 قسطرة قلبية، و7 آلاف و143عملية قلب مفتوح.

وأضاف مجاهد أنه تم الانتهاء أيضاً من 1111حالة جراحة أورام، و2836 حالة عظام، و13 آلف و584 رمد، و2298 جراحة مخ وأعصاب، و519 زراعة قوقعة، و81 زراعة كبد، بالإضافة إلى 70 حالة زراعة كلى.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالى عدد المستشفيات المشاركة فى قوائم الانتظار 164 مستشفى، تضمنت 99 مستشفى حكوميًا، أجرت 40 ألف و72 عملية من إجمالى العمليات التي تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى مشاركة 38 مستشفى جامعيًا، و8 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، و6 تابعين للشرطة، و11 مستشفى خاصًا، و2 مستشفى تابعين للمجتمع المدنى.

جدير بالذكر أن جميع التدخلات الجراحية التي تنفذ بالمبادرة هى بالمجان تماماً، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، وتقدم الخدمة العلاجية للمريض على أعلى مستوى علاجى عاجل وفقاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن، والوزارة تستقبل بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300، الذى يعمل يومياً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء، فضلاً عن الموقع الإلكترونى http://wl.smcegy.com .

ويذكر أن المبادرة تقوم على 9 تخصصات طبية حرجة، وهى القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلي، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب.