شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى يفتتح منتدى "أفريقيا 2018" بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها افتتاح الرئيس السيسى منتدى "أفريقيا 2018" بشرم الشيخ

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

انطلاق فعاليات منتدى "إفريقيا 2018" فى شرم الشيخ بحضور الرئيس السيسى

انطلقت قبل قليل، فعاليات منتدى "إفريقيا 2018" بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

غدا.. طقس بارد ليلا ورياح مثيرة للرمال والأتربة والصغرى بالقاهرة 13 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا الإثنين طقس معدل نهارا بارد ليلا.

المدينة الصناعية بـ "الروبيكى" تعلن حاجتها لعدة وظائف.. تعرف على التفاصيل

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إعلانا حول حاجة المدينة الصناعية بمنطقة الروبيكى، لبعض الوظائف.

التضامن تعلن صرف 6.07 مليار جنيه لأصحاب المعاشات فى أول أسبوع من ديسمبر

أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم أن إجمالى عدد الحالات التى قامت بالصرف حتى " نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجارى " قد بلغت 4.38 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية 6.07 مليار جنيها ، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 724.23 الف حالة بقيمة اجمالية 1.12 مليار جنيها ، بينما بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ATM 1.53 مليون حالة صرف بقيمة اجمالية 1.77مليار جنيها، بالإضافة الى 2.12 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة اجمالية 3.17 مليار جنيه .

وفدان أمنيان روسيان يتفقدان إجراءات التفتيش بمطارى الغردقة وشرم الشيخ

يبدأ وفدان أمنيان روسيان الجنسية تفقد سير العمل بمطاري الغردقة وشرم الشيخ اليوم الأحد، وذلك عقب وصولهما القاهرة وتوجههما إلي هناك لمشاهدة إجراءات التأمين بالمطارين في إطار سعي الجانب الروسي لاستئناف حركة الطيران "الشارتر" والرحلات المنتظمة إلي الغردقة وشرم الشيخ، والتي توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في صحراء العريش نهاية أكتوبر 2015.

بدء وصول قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض

بدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى الرياض، اليوم الأحد، لحضور اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

إنفوجراف..الحكومة ترصد نجاحات مصر على صعيد المؤشرات الدولية فى 2018

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفواجراف عن 8 محاور لنجاحات مصر، على صعيد المؤشرات الدولية في 2018 .

خالد العناني: بدأنا العمل بمتحف شرم الشيخ.. واكتشاف أثري كبير بالمنيا قريبا

دعا الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، لتنظيم زيارة ميدانية لآثار المنيا في ديسمبر الجاري، للإطلاع على آثار المحافظة، فى ضوء الإعلان عن اكتشاف أثري كبير الشهر الجاري.

مديرية تعليم القاهرة تعلن مواعيد امتحانات الابتدائيه والإعدادية وأولى ثانوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2018/2019، حيث أوضح محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية أن الامتحانات ستبدأ يوم 29/12/2018، للصفوف الثانى والثالث والرابع الابتدائى أما الصفين الخامس والسادس الابتدائى فيبدأ يوم الأربعاء الموافق 2/1/2019 والنقل الإعدادى العام والرياضى والمهنى فيبدأ الأربعاء الموافق ،9/1/2019 أما الصف الأول الثانوى فيبدأ الأحد الموافق 13/1/2019 والصف الثانى الثانوى السبت الموافق 12/1/2019.