شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمنى أمريكى يبدأ جولته التفقدية بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ وفد أمنى من إدارة النقل الأمريكى، اليوم الأحد، جولته التفقدية بمطار القاهرة، للتفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب، خاصة المسافرين للولايات المتحدة الأمريكية، بجانب تأمين الطرود المشحونة جوًا عبر قرية البضائع بالمطار على الرحلات المتجهة لنيويورك، وهو التفتيش المعتاد من السلطات الأمريكية، وقد اجتازته سلطات مطار القاهرة أكثر من مرة فى وقت سابق.

قالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إن الوفد الأمريكى الذى يضم 4 خبراء فى أمن الطيران المدنى، يتفقد خلال زيارته إجراءات التأمين المتبعة على ركاب رحلة مصر للطيران والمتجهة إلى نيويورك بداية من دخولهم إلى صالة السفر وحتى صعودهم إلى الطائرة، ورصد عمليات الفحص والتفتيش التى تتم للركاب وحقائبهم.

وأضافت المصادر، أن الوفد سيقوم خلال جولته بمطار القاهرة، والتى ستستغرق 5 أيام بتفقد إجراءات التأمين على الطرود المشحونة من قرية البضائع، وتأمين حاويات الطعام.