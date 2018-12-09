شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طقس بارد ليلا ورياح مثيرة للرمال والأتربة والصغرى بالقاهرة 13 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا الإثنين طقس معدل نهارا بارد ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، بالقاهرة العظمى 20 والصغرى 13 درجة ، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 20 والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 21 والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 22 والصغرى 12 درجة.