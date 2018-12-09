شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة الصناعية بـ "الروبيكى" تعلن حاجتها لعدة وظائف.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إعلانا حول حاجة المدينة الصناعية بمنطقة الروبيكى، لبعض الوظائف.

شملت الوظائف مهندس صيانة كهربائية ومهندس صيانة ميكانيكية "غزل ونسيج"، ومهندس صيانة مبتدئ " غزل ونسيج"، حاصلين على بكالوريوس هندسة، وخبرتهم لاتقل عن أربع سنوات للوظيفتين الأولى والثانية.

كما تضمن الإعلان حاجة المدينة لمشرف فنى صيانة كهربائية معدات غزل ونسيج، و مشرف فنى صيانة ميكانيكية معدات غزل ونسيج، و فنى صيانة كهربائية غزل ونسيج وكذلك فنى صيانة ميكانيكية غزل ونسيج، يكونو خريجين معهد إعداد الفنيين، و قسم الكهرباء و ميكانيكا وخريجى مدارس مبارك كول، ولا تقل خبرة المشرفين عن عشر سنوات والفنيين عن سنتين.

وتكون المقابلة يوميا من التاسعة صباحا إلى الثالثة عصرا بمقر إدارة المهمات للقوات المسلحة، بتقاطع شارع ابن حزم وشارع مؤنس الخادم بالحى السابع بمدينة نصر، من 15 إلى 27 ديسمبر الجارى.