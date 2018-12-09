شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس سيراليون: علينا دعم المرأة الإفريقية لتوليها المناصب القيادية ببلداننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب رئيس دولة سيراليون، جوليوس مادا بيو، عن سعادته بالمشاركة فى منتدى "أفريقيا 2018" وقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوته للمشاركة فى المنتدى، وقال: "نحن سعداء بمنتدى أفريقيا فى ظل السعى لتوفير الفرص الاستثمارية ببلادنا".

وقال رئيس سيراليون، خلال كلمته بمنتدى "إفريقيا 2018"، إن وضع المرأة فى إفريقيا كان ملهما، ولابد من دعم المرأة لتوليها المناصب القيادية فى بلداننا، كما يجب إزالة جميع العقبات التى تواجهها بالقارة الإفريقية، لتكون شريكا أسياسيا فى عملية التطوير والتنمية.

وأوضح رئيس دولة سيراليون، أنه يجب دعم الاستثمارات بالدول الإفريقية من خلال القرارات الحكومية بدول القارة السمراء، متابعا: "إفريقيا لديها مصير واحد وهدف واحد".