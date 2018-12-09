شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الآثار يكشف حقيقة "فرح المعبد": نرفض عروضا من أغنياء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه اتخذ قرارا منذ فترة طويلة، بمنع إقامة الأفراح في القلاع والمعابد والمقابر، مضيفا: " نرفض عروضا لأفراح من أغنياء العالم في الهرم، وحينما أثار البعض منذ فترة علي مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك كتب كتاب أقيم في معبد الكرنك، أوصيت بإحالة الملف للنيابة الإدارية، ولقينا إنه كان عشاء عمل وفقا للقواعد بعمله في أماكن معينة، لكن الشركة التي نظمت العشاء، أقامت كتب كتاب، ودا غلط ".