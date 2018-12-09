شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب خلال حفل تخرج الجامعة البريطانية: الشباب عماد الأمة وأساس التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الجامعة البريطانية، بتخريج دفعة جديدة من طلابها، وافتتاح واحة العلوم والتكنولوچيا، ومركز بحوث النانو تكنولوجى، وبدأت الاحتفالية، بالاجتماع السنوى لمجلس أمناء الجامعة، برئاسة محمد فريد خميس، وبحضور رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ورؤساء الأكاديميات العلمية والبحثية .

وأقيمت فعاليات حفل التخرج، وتحدث فيها الدكتور مجدى يعقوب مهنئاً الخريجين، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد فالدول إنما ترتقى بالمعرفة، مشددا على ضرورة الاهتمام بعلوم الإنسانيات والموسيقى، وربطهما بشتى مناحى الحياة .

وحضر الاحتفالات، العلماء مجدى يعقوب وفاروق الباز والسياسى البارز عمرو موسى والدكتور مصطفى الفقى، أعضاء مجلس أمناء الجامعة البريطانية فى مصر وجمع من العلماء والمفكرين وسفير بريطانيا بالقاهرة والإعلاميين، وأثنى الدكتور فاروق الباز على المستوى الفنى المتقدم للجامعة، والمراكز البحثية الراقية التى تضمها، مؤكداً ضرورة أن تكون مصر قريبة من التطور العالمى فى التكنولوچيا .

ودعا عمرو موسى الخريجين إلى الاستزادة من العلم وتنمية المهارات، فالعالم يتغير بشكل مذهل، ولا مكان فيه إلا للمجيدين .

وفِى الاحتفالية المسائية، شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تخريج دفعة جديدة من طلاب كليتى الاقتصاد والإعلام، بحضور رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وحمدى الكنيسى، نقيب الإعلاميين، وأشرف زكى نقيب الممثلين .

وأشاد الوزير بدور الجامعة البريطانية، فى إعداد الشباب علمياً، والاعتماد على الأساليب الحديثة فى التدريس، وكذا دورها فى تأهيل الشباب لسوق العمل.

ودعا الوزير الخريجين، إلى مداومة التعلم والتدريب، وتنمية القدرات، واكتساب المهارات، بهدف بناء ذاتهم، فالشباب هم عماد الأمة، وأساس تحقيق التنمية فى مختلف المجالات، مضيفاً أن مصر تولى عناية خاصة بالشباب، وفى مقدمة المهتمين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وأكد محمد فريد خميس، أن العلم والمعرفة، هما الأمل فى مستقبل أفضل لمصر، وأنه لن يدخر جهداً ولا مالاً لتحقيق ذلك، موضحا أهمية الاهتمام بعلوم المستقبل، كالذكاء الاصطناعى، والتكنولوچيا المتقدمة، مؤكداً أن هناك توسعات جديدة فى الجامعة، بالتعاون مع الشركاء البريطانيين .

وأعرب خميس عن سعادته، بثمرة جهد ثلاثة عشر عاماً من تاريخ الجامعة، وبتخريج دفعات جديدة من سبع كليات، هى الصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة، والسياسة والاقتصاد، والإعلام، والحاسبات، والتمريض .

وأعقب ذلك افتتاح واحة العلوم والتكنولوچيا، ومركز بحوث النانو تكنولوچى، حيث أظهرت النتائج، نجاح الجامعة فى إقامة 14 مركزاً بحثياً متخصصاً، أحدثهم مركز النانو تكنولوجى باستثمارات قدرها 40 مليون جنيه، والذى تم افتتاحه، وهو الأول فى مصر والشرق الأوسط، بثمانية معامل متخصصة، ومراكز للطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والصناعات الدوائية، وافتتحت حاضنة ريادة الأعمال، وواحة العلوم والابتكار بمساحة 14 ألف متر مربع، لاحتضان المبتكرين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع كبريات الجامعات الصينية باستثمارات قدرها 35 مليون جنيه .

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور أحمد حمد ، سعادته بحصول الجامعة على المركز الأول للعام الرابع على التوالى، فى التصنيف الدولى للجامعات، لمؤسسة QS الدولية، متقدمةً بذلك على جميع الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك المركز الأول على الجامعات الخاصة فى التصنيف العالمى للجامعات Global Ranking الذى أصدرته مؤسسة Us-News الأمريكية.



