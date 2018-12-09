مشيخة الأزهر تستضيف مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مشيخة الأزهر الشريف، حملة الكشف عن فيروس "سى"، للعاملين بالأزهر الشريف، فى إطار مبادرة "100 مليون صحة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.

وكانت الحملة قد بدأت في المشيخة، يوم الاثنين الماضي، وتستمر لمدة شهر، يتم خلالها الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي "سي" إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وكذا الكشف المبكر عن السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقى العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لاستضافتها في باقي قطاعات الأزهر الشريف.

يذكر أن المبادرة القومية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تهدف للوصول بأن تصبح مصر خالية من فيروس "سي" بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية والتى تمثل حوالى 70% من الوفيات فى مصر.