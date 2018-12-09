شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نتطلع للتصديق على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سامح شكرى وزير الخارجية، عن تطلعه فى التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، ودخولها حيز التنفيذ بحلول العام المقبل.

وكشف وزير الخارجية، خلال منتدى إفريقيا 2018، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من قادة الدول الإفريقية، عن استضافة مصر اجتماعا لوزراء التجارة الأفارقة لإزالة بعض القصور والملاحظات التى اعترت تلك الاتفاقية لتجعلها محل تنفيذ، فضلا عن فتح الآفاق المختلفة للتنمية والاستثمارات البينية الإفريقية.

وشدد الوزير على أن هناك حاجة ملحة فى تواصل الجهود من أجل تفعيل الاتفاقية، وذلك من خلال توظيف كافة الآليات المتوفرة فى الاتحاد الإفريقى والجهود الفردية من قبل الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية وما تعبر عنه من التزام فى تنمية التجارة فيما بينها يؤدى بطبيعة الحال إلى تعزيز فرص الاستثمار.