شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة كبار العلماء تعقد الملتقى الأول لها برعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف سلسلة ندوات علمية تحت عنوان "ملتقى هيئة كبار العلماء"برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لمناقشة أهم القضايا التي تهم المجتمع، وسيكون اللقاء الأول بعنوان "الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير"، ويحاضر في الندوة كوكبة من كبار العلماء، وهم الدكتور نصر فريد واصل، والدكتور على جمعة، والدكتور عبد الهادى زارع ، بحضور نخبة من العلماء والمثقفين، والشباب يوم الإثنين 10/12/2018 بقاعة الإمام محمد عبده، - بفرع جامعة الأزهر بالدراسة من الساعة 2.30.

ويعقد الملتقى بشكل دورى ويهدف إلى مناقشة القضايا الفكرية المعاصرة فى حوار تفاعلى بين الحضور والمحاضرين، وستتم الإجابة فيه عن أسئلتهم وما يدور بأذهانهم فيما يتعلق بموضوع الندوة من بيان الوجه الصحيح للإسلام، وتوضيح أحكام شريعتنا السمحة، وإخراج الناس، خاصة الشباب من الحيرة التى توقعهم فيها الفتاوى غير المنضبطة التى يصدرها البعض.

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