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شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يبرز اليوم الدولى لإحياء ذكرى ضحايا جرائم الإبادة الجماعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم يوم 9 ديسمبر من كل عام باليوم الدولى لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة، وسلطت صفحة "مرصد الأزهر"، الضوء على هذا اليوم، من خلال نشر بعض المعلومات المهمة عنه.
وفيما يلى أبرز المعلومات التى نشرتها "مرصد الأزهر" عن إحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية:
1- أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد يوم 9 ديسمبر، بوصفه يوميا دوليا لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية، ومنع هذه الجريمة، كما أن 9 ديسمبر يصادف الذكرى السنوية لاعتماد اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.
2- يهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعى باتفاقية منع الإبادة الجماعية، والاحتفاء بدوهرا فى مكافحة مثل هذه الجرائم، كما يهدف اليوم أيضا لتكريم ضحايا الإبادة الجماعية.
3- تعرف الإبادة الجماعية وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948: هى أيا من الأفعال الأتية:
- قتل أعضاء من جماعة بعينها.
- إلحاق أذى جسدى أو روحى خطير بأعضاء من الجماعة.
- إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادى كليا أو جزئيا.
- فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
- نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
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