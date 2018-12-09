شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" توافق من حيث المبدأ على تعديل مشروع قانون تحسين الأراضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الشعينى رئيس اللجنة، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية وصيانتها.
ومن جانبه، أكد النائب هشام الشعينى، أهمية مشروع القانون، في الحفاظ على جودة الأراضى الزراعية، والنهوض بالزراعة المصرية، والإسراع فى تطوير أساليب الرى، سواء بالتنقيط أو غيرها من الطرق الحديثة، مقترحا توفير قروض ميسرة من البنك الزراعى للتحويل إلى تلك الطرق الحديثة في الرى بعيدا عن طريقة الرى بالغمر.
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