"القوات المسلحة" تعلن عن وظائف شاغرة بالمدينة الصناعية بالروبيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، إعلانًا عن وظائف شاغرة بالمدينة الصناعية بالروبيكي.

وتضمن الإعلان مجموعة من الوظائف هي: مهندس صيانة كهرباء، مهندس صيانة ميكانيكية "غزل ونسيج"، منهدس صيانة مبتدئ غزل ونسيج، مشرف فني صيانة كهرباء معدات غزل ونسيج، مشرف فني صيانة ميكانيكية معدات غزل ونسيج، فني صيانة كهربائية معدات غزل ونسيج، فني صيانة ميكانيكية معدات غزل ونسيج،

وتكون المقابلة يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثالثة عصرًا، بمقر إدارة المهمات للقوات المسلحة بتقاطع شارع ابن حزم وشارع مؤنس الخادم بالحي السابع بمدينة نصر في الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر 2018.