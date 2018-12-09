وفدان أمنيان روسيان يتفقدان إجراءات التفتيش بمطاري الغردقة وشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

يبدأ وفدان أمنيان روسيان، تفقد سير العمل بمطاري الغردقة وشرم الشيخ اليوم الأحد، وذلك عقب وصولهما القاهرة وتوجههما إلى هناك لمشاهدة إجراءات التأمين بالمطارين.

يأتي ذلك في إطار سعي الجانب الروسي لاستئناف حركة الطيران "الشارتر" والرحلات المنتظمة الي الغردقة وشرم الشيخ، والتي توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في صحراء العريش نهاية أكتوبر 2015.

وقالت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الوفدين وصلا إلى الغردقة وشرم الشيخ لتفقد صالات السفر والوصول بالمطار، ومتابعة إجراءات تفتيش الركاب والحقائب وطرق إنهاء الإجراءات، وكذلك تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتي وصولها إلى الطائرات، ومتابعة أسوار المطارين وكاميرات المراقبة، وأنظمة تامين مهبط الطائرات.

ضم الوفدان مجموعة من خبراء أمن الطيران المدني الروسي، ومن المقرر أن تستمر أعمال التفتيش وتفقد الإجراءات داخل المطارين عدة أيام، لتحديد مدى جاهزية المطارين لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للغردقة وشرم الشيخ بشكل كامل.

كما تشمل أعمال التفتيش الإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات، والمراجعة الدائمة على جميع العمال المنوط بهم العمل داخل الدوائر الجمركية وداخل الطائرات، وعدم وجود أي مخلفات أو مواد غير ذات أهمية داخل المركبات على أرض المهبط.

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