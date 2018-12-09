العناني: "التراث اليهودي جزء من تاريخ مصر.. ومش هنستنى حد يدينا فلوس نرممه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن التراث اليهودي جزء من التراث المصري، مضيفًا: "مش هستني حد يقولي خد فلوس ورممه لأن له أولوية عندي زي التراث الفرعوني والروماني والإسلامي والقبطي".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، اليوم الأحد.

وكشف وزير الآثار عن الانتهاء من إعداد طريق الكباش هندسياً خلال 70 يومًا، مشيرًا إلى الانتهاء من مشروع تطوير هضبة الأهرامات.

وقال الوزير: "المياه الجوفية كانت مغرقة معبد إبيدوس في سوهاج، وتم معالجة ذلك بتكلفة 40 مليون جنيه".