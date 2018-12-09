"عبد الغفار" يستعرض تقريراً حول الأنشطة الطلابية بالمعاهد العليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً حول برنامج الأنشطة الطلابية على مستوى طلاب المعاهد العليا والمتوسطة التابعة للوزارة.

وأكد عبد الغفار، في بيان اليوم، أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية، خاصة الرياضية لما لها من دور كبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المتكاملة لهم.

وأشار التقرير إلى انطلاق بطولة الجمهورية للألعاب الفردية بنادي طلائع الجيش خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وحتى منتصف ديسمبر الجاري، بمشاركة ٦٠٠ طالب وطالبة، في ألعاب (المصارعة، الكاراتيه، الجودو، السباحة، تنس الطاولة).

وأضاف التقرير أنه تم إقامة عددٍ من المنافسات الرياضية، منها: بطولة كمال الأجسام بأكاديمية المستقبل، وبطولة الملاكمة بنادي الترسانة الرياضي، وسباق الدراجات الأول بالوزارة، وبطولة التنس الأرضي بأكاديمية الشروق، فضلًا عن إقامة بطولة التايكوندو في شهر ديسمبر الجاري بمركز شباب صقر قريش بالمعادي.

وأشار إلى الإنجازات التي حققها منتخب الوزارة خلال مشاركته في المسابقات الرياضية، والتي منها حصوله على الميدالية الفضية في بطولة السباحة للجامعات، ومشاركته المتميزة في مهرجان الألعاب الرياضية لذوي الإعاقة بالإسكندرية، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، حيث فاز الفريق بالميدالية الذهبية في تنس الطاولة أرجل سليمة، وفي دفع الجلة من الوقوف وقصار قامة، والميدالية الفضية في رمي القرص من الوقوف، والميدالية البرونزية في تنس الطاولة أرجل معاقة وفي سباق 100م عدو، وفي دفع الجلة قصار قامة، وفي كرة القدم.