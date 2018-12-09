وزير الشباب عن ثقافة التوظيف: "اشتغلت في مطعم الجامعة وأنا بدرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رؤية الوزارة لقطاع الشباب من خلال الأفكار والمشروعات التي يتم تنفيذها بجهاز تنمية المشروعات والتي تعد الوزارة شريكًا فى بعضها، وكيفية إزالة مخاوف الشباب من اقتحام سوق العمل وإيجاد فرصة عمل مناسبة له تتناسب مع إمكانياته ومؤهلاته بالحصول على قرض.

وقال صبحي، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، الأحد، أن اتجاه للدولة يعتمد على تغيير ثقافة الشاب المصري من انتظار الوظيفة في ظل وجود مناخ يرسخ ذلك في الماضي، من خلال الانتقال من هذه الفكرة إلى الاعتماد على ذاته من خلال تطوير القدرات وخلق فرصة مناسبة له.

وأضاف أن هناك 800 ألف خريج سنويا من بين 3 مليون طالب، وهناك خطوات لتسهيل إقامة المشروعات لمن يريد الانطلاق مع الذات، ولمواجهة الخوف لدى البعض من الشباب بسبب الحصول على القروض ولابد من تدعيم فكرة تنمية القدرات لجميع الشباب من خلال تكثيف التعامل مع الجهات المانحة للشاب ان يصنع سيرة ذاتية لنفسه تؤهله لسوق العمل.

وأشار وزير الشباب، إلى أنه يوجد 141 برنامجًا بالوزارة يخدم 2.8 مليون بالاشتراك مع صندوق الامم المتحدة للسكان وعدد من الجهات، ويتم التعامل مع كل قطاعات العمل الخاص وتضافر جهود كل المؤسسات، مؤكدًا أن الهدف من تنمية الذات وجهاز تنمية المشروعات حسن استغلال الأموال المخصصة للمشروعات الصغيرة وخلق جيل جديد قادر على ذلك بعد إثقالهم بالخبرات المناسبة، وسيتم عمل 3 مشروعات في كل محافظة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال مسابقة سيتقدم لها الجميع وسيتم اختيار أفضل ثلاثة منهم للتنفيذ وباقى المتقدمين يتولى جهاز تنمية المشروعات تدريبهم لتأهيلهم لكيفية إنشاء مشروع.

وأكد وزير الشباب، أن هذا الفكر غير الثقافة المتعمدة على إيجاد وظيفية في القطاع الحكومى، موجها حديثه للنواب: "لو عدنا للخلف سنجد أن العديد من الطلبات كانت للتوظيف، ولكن الآن هذه الثقافة تغيرت وسيتم تقليل نسبة البطالة نسبيا".

وتابع: "أنا اشتغلت في مطعم الجامعة وأنا بدرس، الشغل مش عيب، ولا مانع أن يعمل الشباب في فرصة عمل بعد تدريبه واكتساب الخبرات اللازمة".

وأكد الوزير أن الشباب لهم حق على الدولة ولكن هناك العديد من الدول التي سبقتنا في مجال المشروعات الصغيرة والدولة تسعى لتحقيق طفرة في هذا المجال حالياً.