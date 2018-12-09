‏‫الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و6 تشكيلات عصابية خلال حملات بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عدة حملات أمنية على مستوى لجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 198 قطعة سلاح ناري، و236 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.

كما ضبط 246 قطعة سلاح أبيض، هارب من أحد السجون، عدد 70 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، 24 متهم لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة، وحوادث السرقات بالإكراه، 6 تشكيلات عصابية، ضموا 15 متهم، ارتكبوا 47 حادث متنوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حُررت المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.