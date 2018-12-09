تأجيل محاكمة تشكيل عصابي لاستعراض القوة بالموسكي لـ12 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي في قضية استعراض القوة ضد مواطنين وسلب ممتلكاتهم بالموسكي، لجلسة 12 يناير.
وجاء قرار التأجيل لإعادة المرافعة في القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين "حسين علي، ونصر الدين جلال، وبليغ حمدي"، باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليهما "أشرف محمد الأزهري، وعلي أحمد أبو كليلة"، بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما وسلب بعض ممتلكاتهما والسطوة عليهما مستخدمين أسلحة بيضاء محدثين إصابتهما، كما قام المتهمون بسرقة المستندات المملوكة للمجني عليه الأول، وكان ذلك كرها عنه حال وجوده بالطريق العام وحملهم أسلحة بيضاء.
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