الجنايات تقضي براءة 3 متهمين في قضية حريق سيارة شرطة بحدائق حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، ببراءة 3 متهمين، في اتهامهم بإحراق سيارة شرطة في منطقة حدائق حلوان، خلال شهر مارس من العام 2015.

وجاء أسماء المتهمين الصادر بحقهم حكم البراءة: هم يسري عادل، وأحمد سيد أحمد، وسيد عبدالمجيد.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي عبد الله المنوفي، وخالد نصار، وسكرتارية أيمن القاضي.

أسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك في تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.