ابتز طالبة بـ"فيديوهات فاضحة".. تجديد حبس طالب 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الأحد، تجديد حبس طالب جامعي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بابتزاز طالبة من زميلاته بإحدى الجامعات الخاصة، بفيديوهات فاضحة لإجبار أهلها على زواجه منها.

تحقيقات خالد البارودي، مدير نيابة المقطم، كشفت أن المتهم ارتبط بعلاقة عاطفية مع زميله داخل الجامعة، ووعدها بالزواج بعدما تطور الأمر إلى قصة حب، واستدرجها إلى منزله وعاشرها معاشرة الأزواج.

وذكرت التحقيقات أن الطالب المتهم، طلب من المجني عليها إرسال فيديوهات فاضحة لها حتى لا يكشف علاقتهما الجنسية لأسرتها، وعقب حصوله عليها، ابتز والدها مستخدمًا الفيديوهات، لإجباره على الزواج منها.

وحسب التحقيقات، فإن الطالب هدد والد الطالبة بنشر الفيديوهات على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، لكن الأخير أصر على رفض طلب الزواج، وأبلغ مباحث الإنترنت، وتم ضبط المتهم.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة برقم 12645 لسنة 2018، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.