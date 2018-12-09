شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة ترصد 30 برجًا مخالفًا لاشتراطات الترخيص في الحوامدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأحد، إنه تم رصد 30 برجًا مخالفًا للاشتراطات الممنوحة بالتراخيص وذلك بطريق مصر أسيوط وطريق طراد النيل بنطاق مركز ومدينة الحوامدية.

وكشف محافظ الجيزة، في بيان، أنه تم تشكيل لجنة للبدء في إزالة مخالفات البناء الموجودة بالعقارات التي تم رصدها، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على مراجعة مدى التزام أصحاب العقارات الحاصلين على تراخيص بناء بالاشتراطات الممنوحة بالترخيص والخاصة بعدد الأدوار والمواصفات الهندسية وذلك حفاظًا على حياة المواطنين.

ووجه «راشد»، بتكثيف أعمال إزالة مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة 32 حالة تعدى على الأراضي الزراعية خلال حملات تمت أمس بمركز ومدينة الحوامدية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة قام بها بمراكز ومدن أبوالنمرس والحوامدية والبدرشين رافقه خلاله اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد.

وتفقد المحافظ سوق الأربعاء بمركز ومدينة البدرشين حيث وجه بعدم السماح بأي إشغالات للطريق لعدم أعاقة حركة المارة والسيارات.

كما تفقد «راشد»، مدرسة أحمد عرابي بمركز ومدينة البدرشين واستدعى مدير الإدارة التعليمية بالمركز للوقوف على حلول لتفتيت الكثافات الطلابية بالمدرسة، حيث وجه باستغلال أي حجرات إدارية في إنشاء فصول تعليمية لمواجهة أي تكدسات طلابية إلى جانب الاهتمام بنظافة المدرسة.

كما وجه راشد برفع الإشغالات من شارع أحمد بدوي بمركز أبوالنمرس وتحرير محاضر لأي محل أو منشأه تجارية يتعدى على حرم الطريق العام.