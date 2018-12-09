شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: غدًا صرف المعاشات المحولة على البنوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التضامن الاثنين، صرف معاشات ديسمبر للمعاشات المحول صرفها على البنوك لـ1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه.

وبحسب بيان، تابعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف معاشات ديسمبر المحولة على مكاتب البريد وبنك ناصر الاجتماعي منذ عدة أيام، حيث اطمأنت الوزيرة إلى أن سير عملية صرف المعاشات تجري بسهولة ويسر في جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها.

وأعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم أن أجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى «نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري» قد بلغت 4.38 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية 6.07 مليار جنيها، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 724.23 ألف حالة بقيمة إجمالية 1.12 مليار جنيها، بينما بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ATM 1.53 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 1.77مليار جنيها، بالإضافة إلى 2.12 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3.17 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أطلقت خدمة تحديث البيانات عن طريق الرقم القومي لجميع المتعاملين معها والتأكيد أن ذلك من ضمن الإجراءات اللازمة للاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم من الهيئة، اعتبارًا من بداية الشهر الجاري، وذلك لتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء أداء الخدمة التأمينية أو صرف المعاش.

وصرحت «والي» بأن «استيفاء الأرقام القومية» تساعد في التحول الرقمي في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وحرصًا على تصحيح البيانات الخاصة بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، كما أكدت أن تحديث بيانات الرقم القومي يساعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الربط مع جهات الدولة المختلفة، والتكامل معها في تبادل البيانات وعلى الأخص فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية وحالات الوفاة.