شكرا لقرائتكم خبر عن وفدان أمنيان روسيان يتفقدان إجراءات التفتيش بمطارى الغردقة وشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ وفدان أمنيان روسيان الجنسية تفقد سير العمل بمطاري الغردقة وشرم الشيخ اليوم الأحد، وذلك عقب وصولهما القاهرة وتوجههما إلي هناك لمشاهدة إجراءات التأمين بالمطارين في إطار سعي الجانب الروسي لاستئناف حركة الطيران "الشارتر" والرحلات المنتظمة إلي الغردقة وشرم الشيخ، والتي توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في صحراء العريش نهاية أكتوبر 2015.

وكشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن وفدين روسيان الجنسية وصلا إلي الغردقة وشرم الشيخ لتفقد صالات السفر والوصول بالمطار، ومتابعة إجراءات تفتيش الركاب والحقائب وطرق إنهاء الإجراءات، وكذلك تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتي وصولها إلى الطائرات، ومتابعة أسوار المطارين وكاميرات المراقبة، وأنظمة تأمين مهبط الطائرات، وأكدت المصادر تواجد اللواء طارق فوزي رئيس الشركة المصرية للمطارات بشرم الشيخ لمتابعة أعمال الوفد الأمني الروسي.

وضم الوفدان مجموعة من خبراء أمن الطيران المدنى الروسي، ومن المقرر أن تستمر أعمال التفتيش وتفقد الإجراءات داخل المطارين عدة أيام، لتحديد مدى جاهزية المطارين لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للغردقة وشرم الشيخ بشكل كامل.

كما تشمل أعمال التفتيش الإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات، والمراجعة الدائمة على جميع العمال المنوط بهم العمل داخل الدوائر الجمركية وداخل الطائرات، وعدم وجود أى مخلفات أو مواد غير ذات أهمية داخل المركبات على أرض المهبط، والتعرف على حركة الحقائب والأمتعة وعفش الركاب، ومنطقة السيور وغيره من ملحقات المناطق الخدمية بمطارين.