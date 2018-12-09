شكرا لقرائتكم خبر عن بدء وصول قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى الرياض، اليوم الأحد، لحضور اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. وأكدت صحيفة "الرياض" السعودية، وصول فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان. وكان فى استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذى رحب به وبمرافقيه فى المملكة العربية السعودية.

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