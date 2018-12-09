شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف..الحكومة ترصد نجاحات مصر على صعيد المؤشرات الدولية فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفواجراف عن 8 محاور لنجاحات مصر، على صعيد المؤشرات الدولية في 2018 . وشملت هذه المحاور صندوق النقد والمنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي وفوربس ومنظمة السياحة العالمية وتقرير الاستثمار العالمي .



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