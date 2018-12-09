شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العناني: بدأنا العمل بمتحف شرم الشيخ.. واكتشاف أثري كبير بالمنيا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، لتنظيم زيارة ميدانية لآثار المنيا في ديسمبر الجاري، للإطلاع على آثار المحافظة، فى ضوء الإعلان عن اكتشاف أثري كبير الشهر الجاري.

وفِي السياق ذاته، عرض الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، مجموعة من الصور لعدد من افتتاحات المعابد الأثرية والإسلامية، مشيدا بالتعديلات الجوهرية التى أدخلتها لجنة الثقافة والإعلام على قانون الآثار ، فضلا عن الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة للإسكندرية وللنوبة.

وأكد وزير الآثار، أن الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإنشاء متحف بشرم الشيخ، وتم اعتماد المبلغ المالى، وبدأ العمل به فعليا، مشيرا إلى أن بعض الآثار رغم ترميمها تعرضت للتلف نتيجة للمياه الجوفية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إعادة الترميم مرة أخرى .



