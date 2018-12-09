شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم القاهرة تعلن مواعيد امتحانات الابتدائيه والإعدادية وأولى ثانوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2018/2019، حيث أوضح محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية أن الامتحانات ستبدأ يوم 29/12/2018، للصفوف الثانى والثالث والرابع الابتدائى أما الصفين الخامس والسادس الابتدائى فيبدأ يوم الأربعاء الموافق 2/1/2019 والنقل الإعدادى العام والرياضى والمهنى فيبدأ الأربعاء الموافق ،9/1/2019 أما الصف الأول الثانوى فيبدأ الأحد الموافق 13/1/2019 والصف الثانى الثانوى السبت الموافق 12/1/2019.
وأضاف عطية أن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والإعدادية المهنية فتبدأ يوم الأربعاء الموافق 16/1/2019 وتنتهى الأربعاء الموافق 23/1/2019 لمدة ست أيام اما بالنسبة للنقل للتعليم الفنى فيبدأ الخميس الموافق 10/1/2019 وينتهى الأربعاء 23/1/2019.
وأكد مدير المديرية أن امتحان مادة المستوي الرفيع للصف الثالث الإعدادى يومى الأربعاء 26/12/2018 والخميس 27/12/2018 أما امتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع لصفوف النقل وامتحان المجالات للصف الأول الثانوى فتتم وفقا لظروف كل إدارة تعليمية.
وتابع: امتحانات العملى الإعدادية المهنية والصم وضعاف السمع فيوم الأربعاء الموافق 2/1/2019 إلى يوم السبت 5/1/2019.
وأكد عطية علي استمرار الدراسة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وفقا للخريطة الزمنية، أما الأيام التي لا تعقد فيها امتحانات فهي الثلاثاء 1/1/2019 والأحد 6/1/2019 و الإثنين 7/1/2019( عيد الميلاد المجيد) والثلاثاء 8/1/2019 والسبت، الموافق 19/1/2019 عيد الغطاس.
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